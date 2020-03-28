S7 вывезла из Дубая 182 пассажира в Новосибирск, планируется еще один рейс

S7 Airlines удалось получить разрешение на выполнение специального рейса S7 5786 Дубай – Новосибирск. 27 марта домой вернулось 182 путешественника. 28 марта S7 Airlines планирует выполнить еще один чартерный рейс из Дубая.

В настоящее время S7 Airlines продолжает выполнять чартерные рейсы для вывоза россиян по ряду международных маршрутов, в том числе из Турции, Таиланда, Вьетнама, Японии. Расписание чартерных рейсов доступно на сайте s7.ru.

Если рейс пассажира есть в перечне чартеров, дополнительных действий не требуется – можно сразу приезжать в аэропорт за три часа до вылета. Если рейса в списке не оказалось, то пассажиру нужно связаться с контактным центром S7 Airlines для переоформления на выбранный чартерный рейс.