Рынок не устоял, впереди тонкий лед

И все-таки российский рынок акций в плюсе не удержался и сполз вниз. Внешний фон остается совершенно «медвежьим», и это могло стать приманкой для «быков», которые так смело пошли вперед, отмечает Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»:

- Нефть к вечеру тянет в минус, конъюнктура так себе. Поэтому в просадке отечественных индикаторов ничего удивительного-то и нет. Индекс МосБиржи отступает до 2400 пунктов и вполне может просесть к 2350 пунктов без напряжения. По-прежнему не закрыт вопрос с темой отхода к 2200 пунктам - это может случиться, если массовый российский карантин, намеченный на следующую неделю, окажется для экономики сложнее, чем представляется сейчас. Индекс РТС скатился к 958 пунктам, новая цель просадки - 910 пунктов.

В плюсе к вечеру пятницы на рынке не осталось почти ничего: только бумаги МТС из ликвидных.

Зато в «медвежьих» лапах предостаточно всего: и Новатэк, возглавляющий падение, и вес спектр акций компаний нефтедобывающего сектора, и «Аэрофлот». В такие времена, если честно, всерьез думается, что даже хорошо, что в России нет лоукостеров как класса - сейчас они бы гибли в агонии.

Доллар США к вечеру развил отличную скорость и дорожает к 79,02 руб. Это значит, что «американец» прочно консолидируется в пределах 77-80 руб., и по текущим временам это выглядит адекватным коридором. Евро поднялся к 87,20 руб. и имеет, похоже, шансы на закрепление в рамках 86,5-88,5 руб., как и предполагалось.

Хочется обратить внимание вот на что: не нужно именно сейчас пугаться правительственных инициатив, идти и снимать деньги с рублевого депозита, если он больше 1 млн рублей. Ясно, что физически деть эти финансы некуда, соблазна потратить много, и единственная идея будет в том, чтобы на эти рубли купить валюту и спрятать под матрас, фигурально говоря. Так вот: не надо этого делать прямо сейчас. Покупать актив на пике стоимости - плохая идея, очень плохая. К тому же завтра никто не собирается вынуть из нашего кармана эти 13% с дохода по депозиту - на поиски вариантов есть полгода. За это время многое может измениться, в том числе и курсы для покупки валюты.