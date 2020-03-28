Сбербанк рассказал, как роботы помогают бороться с коронавирусом

Сбербанк выпустил специальный отчет «Роботы против вирусов». В нем Лаборатория робототехники банка собрала и обобщила международный опыт инженеров-робототехников Китая, США, Италии и других стран по борьбе с пандемией COVID-19. В документе описаны технологии, которые уже применяются либо могут быть применены для противодействия вирусу и профилактики его распространения.

Банк публикует данный обзор, чтобы способствовать консолидации инженеров-исследователей и помочь специалистам разработать собственные эффективные решения с учетом опыта коллег и специфики отечественного здравоохранения. Лаборатория робототехники Сбербанка также ведет самостоятельные разработки мобильных автономных роботов, которые могут быть применены в здравоохранении в ближайшее время.

Как отмечается в обзоре, COVID-19 уже привел к росту практического интереса к роботам, беспилотным воздушным судам и искусственному интеллекту в управлении ими. Данные технологии могут помочь справиться с массовой нехваткой кадров в здравоохранении, производстве и цепочках поставок, облегчить «социальное дистанцирование», диагностику и лечение, а также оптимизировать труд и повысить безопасность работы медиков и персонала, занимающегося дезинфекцией очагов распространения заболевания.

В качестве примеров таких решений указаны роботы-дезинфекторы (применяющие ультрафиолетовое излучение либо распыляющие дезинфицирующие средства); автономные роботы доставки продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости изолированным пациентам; манипуляторы для проведения УЗИ, взятия мазков и акустического исследования стетоскопом; устройства 3D-печати (позволяющие распечатывать, к примеру, медицинские респираторы прямо в больнице, а не ждать их поставки) и так далее.

В случае реализации пессимистического сценария с распространением пандемии, с учетом ограничений международных поставок и нацеленности производителей оборудования и дезинфицирующих средств на насыщение внутренних рынков своих стран, с высокой вероятностью в России возникнет дефицит лечебно-диагностической аппаратуры, оборудования и средств дезинфекции, предупреждают авторы отчета. Поэтому действовать необходимо на опережение.

Альберт Ефимов, директор Лаборатории робототехники Сбербанка:

«Глобальная пандемия коронавируса COVID-19 стала катализатором создания большого количества технологических решений, задача которых одна — спасти человеческие жизни. На переднем крае этой борьбы стоят наши врачи и ученые-биологи. Однако инженеры в странах, принявших на себя всю тяжесть стихийного бедствия, ищут решения, которые могут сделать здравоохранение чуть более эффективным, позволяя расходовать драгоценные силы и средства на главное — спасение людей от болезни.

В нашей Лаборатории робототехники мы практически в онлайн-режиме изучаем весь опыт инженеров, создающих технологии, которые помогают в борьбе с пандемией. Предлагаемый обзор обобщает этот опыт и дает направления для его применения в нашей стране. Главный тренд — максимально надежная адаптация существующих решений, которые могут быть использованы в здравоохранении, например для дезинфекции. Но пандемия поставила и новые проблемы, которые исследователи-робототехники будут решать в будущем, в частности дистанционные манипуляции с пациентами».

Ознакомиться с отчетом «Роботы против вирусов» можно по следующей ссылке.