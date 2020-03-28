В онлайн-кинотеатре Okko стартует Марафон театров

Во Всемирный день театра, на мультимедийной платформе Okko в рамках проекта «Искусство онлайн» запускается «Марафон театров». Все выходные подписчики Okko смогут бесплатно смотреть специально подготовленные к этому дню премьеры столичных театров: Музыкального театра «Геликон-опера», Московского театра Et Cetera, Театра «Новый балет», Театра им. Моссовета, Театра танца «Гжель» и Театра Романа Виктюка.

Завершится «Марафон театров» эксклюзивным онлайн-показом фильма-балета «Братья Карамазовы» в постановке Бориса Эйфмана. Это пластическое прочтение одного из величайших романов Достоевского, эмоционально и интеллектуально насыщенная балетная мистерия. Показ будет доступен 29 марта с 18:00 до 00:00.

В связи с введенными ограничениями посетить театральные постановки временно невозможно, поэтому по инициативе Сбербанка при активной помощи и поддержке Департамента культуры города Москвы удалось осуществить запись новых спектаклей, которые были специально подготовлены ко Дню театра.

Александр Кибовский, руководитель Департамента культуры города Москвы:

«Москва является крупнейшим культурным мегаполисом мира. В столице более 10 тысяч культурных адресов с общей аудиторией более 130 млн человек в год.

Многие учреждения активно осваивают новые формы работы с аудиторией. Виртуальные выставки, уроки онлайн, трансляции спектаклей и концертов, библио-ресурсы — эти возможности мы теперь должны максимально использовать. Сейчас эта работа становится приоритетной».

Татьяна Завьялова, старший вице-президент Сбербанка:

«В нынешних условиях мы отмечаем День театра в онлайн-формате и таким образом объединяем всю страну. Благодаря проекту "Искусство онлайн" и поддержке Департамента культуры города Москвы, а также самоотверженной работе многих столичных театров, зрители смогут увидеть целый ряд премьер, подготовленных специально к этой акции. Мы очень хотим, чтобы вы устроили себе на выходных настоящий театральный марафон, изучая коллекцию спектаклей на Okko».

На платформе Okko уже размещены спектакли Театра «Ленком Марка Захарова» и коллекция фестиваля «Золотой маски» — постановки номинантов и лауреатов премии прошлых лет.

Проект «Искусство онлайн», созданный в сотрудничестве Сбербанка и мультимедийного сервиса Okko, представляет зрителям уникальную возможность — увидеть лучшие постановки российских театров и режиссеров, не выходя из дома. Коллекция спектаклей, концертов, виртуальных экскурсий от ведущих российских театров и музеев будет пополняться. Контент доступен бесплатно при регистрации на Okko.