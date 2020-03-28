ФНС: Подать заявление на налоговые вычеты, сдать декларацию 3-НДФЛ можно через Личный кабинет

Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» теперь могут заполнить и отправить декларацию 3-НДФЛ всего в три шага, не выходя из дома. Такая возможность появилась благодаря последнему обновлению интернет-сервиса.
При заполнении декларации достаточно выбрать одну из шести жизненных ситуаций:
- декларирование дополнительных доходов от сдачи недвижимости в аренду;
- имущественный налоговый вычет (на покупку/строительство) недвижимости;
- социальный налоговый вычет за обучение;
- социальный налоговый вычет за лечение или покупку лекарств;
- социальный налоговый вычет по расходам на благотворительность;
- инвестиционный вычет.
Новые жизненные ситуации - это короткие сценарии заполнения декларации, в которых используются уже предзаполненые шаблоны на основании данных Личного кабинета. Они созданы с учетом наиболее частых случаев направления декларации и позволяют пользователю сформировать документ, указав всего несколько значений. При желании налогоплательщик может заполнить полную декларацию, если короткий сценарий не учитывает его ситуацию.
В 2019 году через Личный кабинет подано более 2 млн деклараций 3-НДФЛ. За три месяца 2020 года через онлайн-сервис уже подано 1,5 млн деклараций 3-НДФЛ.