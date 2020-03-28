ФНС ответила на самые частые вопросы о мерах поддержки малого и среднего бизнеса

ФНС России опубликовала ответы на вопросы налогоплательщиков о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, которые поручил реализовать президент в своём обращении от 25 марта.

Так, перечень сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, устанавливается Правительством. По его поручению ФНС России приостановила меры взыскания до 1 мая. Отсрочка распространяется на налогоплательщиков, относящихся к отраслям туризма, авиаперевозок, физической культуры, спорта, а также искусства, культуры и кинематографии. Мера будет применена на основании списков организаций и кодов ОКВЭД, которые Налоговой службе предоставят ответственные ведомства.

Также до 1 мая приостанавливается применение мер взыскания в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, сведения о которых внесены в соответствующий реестр. В этот период не будут приниматься и решения о приостановлении операций по счетам для обеспечения взыскания задолженности. Все эти меры Служба применит самостоятельно, подачи заявлений со стороны налогоплательщиков не требуется.

ФНС России обращает внимание: меры взыскания приостанавливаются с 25 марта 2020 года. Решения, принятые ранее, отозваны не будут. Суммы задолженности, которые взысканы до этой даты, относятся к периодам 2019 года.

Сейчас Правительство работает над внесением изменений в законодательство в соответствии с поручением Президента. Так, в ближайшее время будет решен вопрос получения отсрочки погашения долгов после 1 мая, а также начисления пени на сумму накопленной задолженности в период моратория.

Указанные ответы опубликованы в разделе «Задолженность». Тут же будут размещаться списки налогоплательщиков по отраслям, в отношении которых Правительством Российской Федерации даны поручения о принятии мер по отсрочке взыскания задолженности до 1 мая 2020 года.