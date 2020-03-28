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Кобзев: «Мы проверим всех людей, с кем контактировала пациентка с предварительным положительным тестом на коронавирус»

28 марта 2020

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«В Иркутской области появилась пациентка, чей предварительный тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным. Этот результат считается сомнительным и неподтвержденным. Чтобы поставить полноценный диагноз, необходимо сделать три теста — последний делается в Новосибирске», - сообщил в своем аккаунте в сети Инстаграм  исполняющий обязанности Губернатора региона Игорь Кобзев.

Пациентка госпитализирована в отдельный бокс Иркутской областной инфекционной больницы. Это женщина 62-х лет, прилетевшая из ОАЭ.

Игорь Кобзев заверил, что у власти есть списки всех людей, с которыми она контактировала, включая пассажиров и экипаж самолета, работников аэропорта, таксиста и ее родных. «Все они в обязательном порядке будут проверены на наличие инфекции», – заявил глава региона.

Кроме того, он напомнил иркутянам, что нерабочие дни — это не каникулы, не выходные и рекомендовал не выходить из дома без крайней необходимости, не позволять детям гулять по улицам и торговым центрам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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