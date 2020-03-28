28 человек в Иркутской области нарушили режим самоизоляции

В Иркутской области сотрудники полиции продолжают проверки граждан по соблюдению режима самоизоляции на фоне эпидемии коронавируса. В настоящее время сотрудники полиции проверили 4800 человек. Выявлено 28 фактов нарушения условий самоизоляции.

Материалы по нарушителям переданы в органы Роспотребнадзора, по каждому случаю компетентными органами проводятся проверки.

Граждане, располагающие информацией о возможном нарушении карантина, могут в любое время сообщить об этом по телефону горячей линии в Иркутске 8 (3952) 39-99-99 или 88002000112.