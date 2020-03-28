8 вопросов о кредитных каникулах в связи с коронавирусом

Владимир Путин предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для россиян, которые оказались в тяжёлой жизненной ситуации из-за влияния коронавируса на экономику. С такой инициативой глава государства выступил в среду, 25 марта, во время обращения к гражданам. Эксперты банка ВТБ ответили на наиболее часто задаваемые вопросы по кредитным каникулам.

1. Когда ВТБ начинает прием заявок на предоставление кредитных каникул заемщикам, оказавшимся на больничном в результате коронавируса?

— ВТБ с 31 марта запускает упрощенную программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам.

2. Кто может претендовать на получение такой отсрочки?

— Все заемщики, которые ушли на больничный в результате COVID-19, смогут получить отсрочку платежа по кредитам наличными и ипотеке.

3. На какой срок возможно получить отсрочку?

— Отсрочка платежа по кредитам наличными и ипотеке возможна на срок до трех месяцев.

4. По каким типам кредитов действует отсрочка?

— На первом этапе отсрочка будет предоставляться в соответствии с поручениями Президента РФ — для кредитов наличными и ипотеки. В дальнейшем банк намерен распространить условия действия программы на другие типы кредитов физлиц.

5. Какие документы нужно для этого предоставить в банк? Каким образом это можно сделать, если по причине больничного невозможно прийти в офис?

— Все подтверждающие документы (больничные листы) будут приниматься банком дистанционно, через контакт-центр или по адресу — ourcard@vtb.ru. Посещение отделений ВТБ в данном случае исключено. По факту обращения клиента и после получения необходимых документов услуга активируется автоматически.

По данному вопросу просим обратиться по телефону контакт-центра 8 800 100 24 24 или 1000 (при наборе с мобильного телефона), а также в чат мобильного приложения ВТБ-Онлайн для дополнительной консультации и формирования перечня документов, необходимого в Вашем случае.

6. Сохраняется ли в силе действие «ипотечных каникул», предусмотренных по законодательству РФ с 2019 г.?

— Да, клиенты по-прежнему могут подать заявление и оформить ипотечные каникулы, в случае если они соответствуют условиям данной программы.

7. Будут ли распространяться послабления на выплату кредитов для заемщиков, которые в результате пандемии потеряли работу/сократили свои доходы, но при этом не находятся на больничном? Какие могут быть условия реструктуризации?

— Для заемщиков, которые в результате пандемии потеряли работу/сократили свои доходы, но при этом не находятся на больничном, будут действовать стандартные программы реструктуризации. Они включают в себя отсрочку платежа, изменение срока кредита или ставки. Решение по каждому обращению принимается банком в индивидуальном порядке.

8. Какие документы необходимы банку для начала процедуры реструктуризации?

— По данному вопросу просим обратиться по телефону контакт-центра 8 800 100 24 24 или 1000 (при наборе с мобильного телефона), а также в чат мобильного приложения ВТБ-Онлайн для дополнительной консультации и формирования перечня документов, необходимого в Вашем случае.