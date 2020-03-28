Банк «Открытие» занял верхние строчки рейтинга крупнейших ипотечных банков Банки.ру

Банк «Открытие» занял 3 место по числу и объему выдачи ипотечных кредитов

в Рейтинге российских ипотечных банков по итогам 2019 года, подготовленном аналитиками Банки.ру. В прошлом году «Открытие» выдало более 34 тысяч кредитов на приобретение недвижимости общим объемом свыше 92 млрд рублей.

За 2019 год объем выдач ипотеки в банке увеличился почти втрое — таким, образом, по темпам роста бизнеса ипотечного кредитования «Открытие» также вошло в тройку лучших российских банков. Всего в 2019 году российскими банками было выдано 1,27 млн кредитов на сумму 2,85 трлн рублей.

По размеру ипотечного портфеля (141,9 млрд рублей) банк «Открытие» занял 4 место в рейтинге.

В рейтинге российских ипотечных банков приняли участие 30 крупнейших кредитных организаций по объему розничного кредитного портфеля. В материале Банки.ру рассмотрены ипотечные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам недвижимости, целям и регионам кредитования.