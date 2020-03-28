Как работает банк «Открытие» в выходную неделю

В период выходной недели, с 30 марта по 5 апреля, банк «Открытие» будет работать в штатном режиме, соблюдая требования законодательства и рекомендации Банка России. Все сервисы банка будут доступны частным и корпоративным клиентам в полном объеме. Дежурные отделения будут работать в обычном режиме.

Список офисов, работающих в период выходной недели с 30 марта по 5 апреля 2020 года

На выходной неделе открытие/закрытие вкладов, начисление процентов, снятие и пополнение вкладов будут производиться в обычном режиме.

Все дистанционные каналы банка «Открытие», включая банкоматы, мобильное приложение и интернет-банк будут работать в обычном режиме.

График отправки платежей с 30 марта по 03 апреля 2020 года не меняется. Банк будет проводить платежи в обычном режиме, в соответствии с условиями обслуживания.

Банк будет принимать и обслуживать заявки на кредитные продукты, осуществлять выдачу кредитов частным и юридическим лицам.

Списания платежей по кредитам физических лиц в эти дни будут выполняться в соответствии с установленной в договоре платежной датой.

Отметим, что «Открытие» активно развивает технологии дистанционного обслуживания, которые позволяют клиенту быстро и удобно совершать операции в любой точке мира без посещения офиса. Так, большую часть операций уже сейчас можно круглосуточно совершать через интернет-банк и мобильное приложение.