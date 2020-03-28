ПСБ и Правительство Республики Беларусь подписали договор о финансовой поддержке белорусского экспорта

ПСБ подписал договор с Правительством Республики Беларусь об условиях субсидирования части процентной ставки по кредитам для приобретения в Российской Федерации товаров, произведенных в Республике Беларусь.



«Участие ПСБ в государственной программе субсидирования Республики Беларусь позволит нам предоставлять финансирование по льготным ставкам компаниям-импортерам оборудования и продукции белорусского производства. Наш договор будет способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России, российские компании получат более благоприятные условия для импорта, белорусские экспортеры расширят возможности реализации своих товаров на российском рынке«, — комментирует Петр Фрадков, председатель ПАО «Промсвязьбанк».



Со стороны Правительства Республики Беларусь документ подписал Министр финансов Максим Ермолович, со стороны ПСБ — Председатель Петр Фрадков. Банком-агентом по договору выступает ОАО «Банк БелВЭБ».