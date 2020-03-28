В Иркутской области инспекции ФНС в апреле по субботам не работают из-за коронавируса

В рамках осуществления неотложных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции налоговые органы Иркутской области в апреле 2020 года по субботам не работают, при этом во вторник и четверг инспекции по-прежнему осуществляют прием налогоплательщиков – физических лиц до 20.00. Предлагаем пользоваться возможностью записаться на прием заранее на официальном сайте ФНС России – на конкретный день и час, что позволит не стоять в очереди и сокращает количество одновременно находящихся в инспекции посетителей.

Налогоплательщиков, которые не имеют возможности посетить налоговый орган в рабочие дни, просим пользоваться электронным сервисом «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте www.nalog.ru, в котором декларацию 3-НДФЛ можно заполнить в режиме онлайн, заверить, получив здесь же электронную подпись, и направить в инспекцию через интернет. Таким же образом подается декларация с целью заявления налоговых вычетов с приложением подтверждающих документов в сканированном виде. Подробную информацию о налогах и налогообложении можно найти на официальном сайте ФНС России.

Если у налогоплательщика нет доступа в интернет, он может направить документы в инспекцию почтой. Задавайте интересующие вопросы по телефону единого контакт-центра: 8-800-222-22-22 (звонок бесплатный).