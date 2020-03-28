Пожилых людей просят посещать магазины в утренние часы

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Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев призвал граждан пожилого возраста в период сложной эпидемиологической ситуации посещать магазины с 9:00 до 11:00. Это должно помочь предотвращению распространению коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области.

Глава региона обратился к гражданам, не относящимся к зоне риска, с просьбой по возможности минимизировать посещение магазинов в это время.

- Мы просим жителей региона отдавать приоритет старшему поколению, чтобы пожилые люди могли спокойно и без дополнительного риска для своего здоровья приобрести товары первой необходимости, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Гражданам также рекомендуется воздержаться от посещения мест большого скопления людей и по возможности пользоваться онлайн-услугами, в том числе для приобретения продуктов.

Телефоны служб доставки:

«Слата» – тел. 8 (3952) 235-555

«Абсолют» – тел. 8 (3952) 697‒888

«Вулкан» – тел. 8 (3952) 950-474

«Сбермаркет» – тел. 8 800 222-11-00