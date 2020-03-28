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В Иркутской области у пятерых жителей подозрение на коронавирус

28 марта 2020

28 марта госпитализировали еще четверых жителей Иркутской области с подозрением на коронавирус. Таким образом, в регионе уже пять жителей с сомнительными анализами, которые проходят дополнительное обследование на коронавирус, об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Во-первых, не поставлен окончательный диагноз 62- летней пациентке, прибывшей из ОАЭ, о которой стало известно вчера, 27 марта. Напомним, что она стала первым пациентом в Иркутской области с подозрением на коронавирус.  Два теста лабораторных исследований дали положительный результат, но он считается сомнительным до тех пор, пока не будет готов третий тест, который должен прийти из Новосибирского центра вирусологии и иммунологии «Вектор».

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Установлено, что тем же авиарейсом в Иркутск из ОАЭ прибыло 77 пассажиров. Каждого из них сев ближайшее время обследуют медики. Кроме того, выявляются и другие контакты пенсионерки.

Во-вторых, два человека, находившихся в очаге контакта с 62-летней женщиной, сегодня уже госпитализированы в Иркутскую областную инфекционную клиническую больницу, поскольку у них сомнительные анализы. Пациенты определены в отдельные боксы. Проводится лечение, взяты дополнительные анализы.

В-третьих, сегодня, 28 марта, госпитализированы еще два пациента с сомнительным результатом анализов на коронавирусную инфекцию. Один из них – семилетний ребенок, он был обследован по контакту со взрослым, прибывшим из Вьетнама на 10 сутки самоизоляции.

В России общее число заразившихся коронавирусом за 27 марта увеличилось на 228 и достигло 1264 человек, умерших — четверо.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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