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Арендаторов лесных участков в Иркутской области обяжут тушить лесные пожары

28 марта 2020

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев планирует изменить ситуацию по работе с арендаторами лесных участков. Такое заявление сегодня он сделал на встрече с личным составом пожарной части № 105 Пожарно-спасательной службы в преддверии введения с 10 апреля в регионе особого противопожарного режима. 



– В апреле соберем всех арендаторов и предложим вариант взаимодействия. В рамках договорных отношений предлагаем сделать дополнительные, в которых будет прописана возможность участия всех арендаторов в ликвидации лесных пожаров, – отметил Игорь Кобзев.

Также планируется внести в допсоглашения обязанность арендаторов заключать договора субаренды с разрешения Правительства региона.

Еще одно решение касается того, что все арендаторы и субарендаторы должны будут иметь на балансе спецтехнику и личный состав, который сможет участвовать в тушении лесных пожаров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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