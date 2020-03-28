Арендаторов лесных участков в Иркутской области обяжут тушить лесные пожары

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев планирует изменить ситуацию по работе с арендаторами лесных участков. Такое заявление сегодня он сделал на встрече с личным составом пожарной части № 105 Пожарно-спасательной службы в преддверии введения с 10 апреля в регионе особого противопожарного режима.





– В апреле соберем всех арендаторов и предложим вариант взаимодействия. В рамках договорных отношений предлагаем сделать дополнительные, в которых будет прописана возможность участия всех арендаторов в ликвидации лесных пожаров, – отметил Игорь Кобзев.



Также планируется внести в допсоглашения обязанность арендаторов заключать договора субаренды с разрешения Правительства региона.

Еще одно решение касается того, что все арендаторы и субарендаторы должны будут иметь на балансе спецтехнику и личный состав, который сможет участвовать в тушении лесных пожаров.