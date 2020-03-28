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В Иркутске решили закрыть всё, кроме аптек и продуктовых магазинов

28 марта 2020

В Иркутске решили закрыть все места массового скопления людей. Сегодня предпринимателям вручили уведомления. Разъяснительную работу по поручению вице-мэра города Руслана Болотова проводят заместители мэра – председатели комитетов по управлению округами, сообщает сегодня, 28 марта, пресс-служба мэрии.

Согласно указу губернатора региона, с 30 марта по 3 апреля приостановить работу должны рестораны, кафе, бары, за исключением тех, кто работает на доставку и осуществляет питание работников организаций. Также временно приостановить работу должны салоны красоты, объекты розничной торговли, кроме аптек и продовольственных магазинов.

– Сегодня лично вручил уведомления всем предпринимателям и работникам, осуществляющим деятельность на территории 130 квартала и Октябрьского округа. Хочется отметить, что владельцы заведений с пониманием относятся к требованиям ограничить работу в период с 30 марта по 3 апреля. Особая благодарность тем, кто уже с сегодняшнего дня ограничивает посещение посетителей, – отметил заместитель мэра – председатель комитета по управлению Октябрьским округом Владимир Преловский.

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Как отметил заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре Виталий Барышников, такая же работа проводится специалистами его комитета. Они объезжают спортивные клубы, кинотеатры, частные выставочные центры, также вручают уведомления.

Начиная с понедельника, 30 марта,  администрацией города будут проведены рейды по контролю за работой как муниципального, так и коммерческого общественного транспорта. Совместно со специалистами ГУ МВД России по Иркутской области, регионального управления Роспотребнадзора будет проверено, как осуществляется уборка и дезинфекция транспортных средств после рейсов.

Напомним, что в Иркутской области на 28 марта уже пять жителей находятся с сомнительными анализами на коронавирус, все они проходят дополнительное обследование.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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