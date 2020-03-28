Школу в посёлке Хомутово необходимо сдать в эксплуатацию в июне

Такое поручение дал исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.



Школа рассчитана на 725 учащихся. Стоимость строительства составляет 674,3 млн рублей. Строительная готовность объекта составляет 80%. В этом году средства на проведение работ должен выделить федеральный бюджет, это 240,9 млн рублей. Они поступят на следующей неделе. Подрядчик заявил, что работы будут выполнены в установленные сроки. Это позволит открыть школу 1 сентября. Отметим, что в действующей школе Хомутово учится 630 человек, хотя она рассчитана на 190 мест.



- Перегруженность школ в Иркутском районе - это одна из самых серьезных проблем в системе образования Иркутской области. Здесь учится очень много детей, действующие учреждения работают в две смены и имеют риск перехода на третью. Поэтому каждую строящуюся школу очень ждут и жители, и министерство образования, - отменила исполняющая обязанности министра образования Иркутской области Елена Апанович.



Ещё одну школу на 725 мест строят в соседней деревне Грановщина. Там подрядчик значительно опережает сроки. Он обратился к Игорю Кобзеву с предложением освоить финансирование не за два года, как планировалось, а в этом году. Это позволит сдать школу в эксплуатацию в декабре.



- Я поручаю Правительству региона проанализировать возможности и понять, можем ли мы привлечь средства из федерального бюджета, для того, чтобы достроить школу уже сейчас.