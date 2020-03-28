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Министерство просвещения опровергло информацию о досрочном прекращении учебного года

28 марта 2020

Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении о досрочном завершении учебного года является ложной. Подобного решения Министерством просвещения Российской Федерации не принималось, сообщается на сайте ведомства.

Министерство просвещения рекомендует пользоваться официальными источниками информации. В вопросах образования, прежде всего, это официальный сайт Министерства edu.gov.ru. На главной странице сайта функционирует регулярно обновляемый раздел рекомендаций по осуществлению образовательной деятельности в регионах в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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