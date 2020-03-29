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Первый случай коронавируса в Иркутске официально подтверждён

29 марта 2020

Первый случай коронавирусной инфекции официально подтверждён в Иркутске, об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Положительный результат анализа зафиксировали у женщины, которая вернулась в Иркутск из Объединённых Арабских Эмиратов. Перелёт был выполнен транзитом через Новосибирск.

Первые сведения о  случае заражения коронавирусом  в Иркутске стали известны в пятницу, 27 марта. По предварительным данным, в контакте с ней было около 180 человек, сообщила пресс служба регионального правительства.

Исполняющий обязанности Губернатора региона Игорь Кобзев сообщил в своем аккаунте в сети Инстаграм, что еще у нескольких человек, в том числе и контактировавших с первой пациенткой, проводятся дополнительные исследования.

Ранее глава региона сообщал, что у власти есть списки всех людей, с которыми она контактировала, включая пассажиров и экипаж самолета, работников аэропорта, таксиста и ее родных. «Все они в обязательном порядке будут проверены на наличие инфекции», – заявил Игорь Кобзев.

Глава региона заверил, что Иркутская область находится в режиме полной готовности: больницы укомплектованы необходимым, введены дополнительные меры ограничений, которые помогут нам бороться с распространением инфекции. «Мы контролируем и проверяем всех, кто приезжает в Иркутскую областью», - сообщил он.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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