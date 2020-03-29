В Иркутске пройдут рейды по соблюдению требований о закрытии мест массового скопления людей

Заведения Иркутска, которые не выполнят требование о закрытии, ждет административная ответственность и штраф. По распоряжению вице-мэра Иркутска Руслана Болотова, специалисты администрации начали проводить рейды по закрытию для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции учреждениями, об этом сегодня, 29 марта, сообщает пресс-служба мэрии.

Согласно указу временно исполняющего обязанности губернатора региона Игоря Кобзева, в Иркутске на период объявленной президентом нерабочей недели должно быть приостановлено проведение всех досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

С 28 марта по 5 апреля юридические лица и индивидуальные предприниматели, общественные объединения, осуществляющие деятельность на территории города Иркутска, должны временно приостановить работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов, работы столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций.

С 30 марта по 3 апреля должна быть приостановлена работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки. Также закроются салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани и сауны.

Для посещения должны быть недоступны бассейны, фитнес-центры, спортивные секции, кружки и другие объекты физической культуры и спорта с массовым посещением людей. Свои двери закроют ночные клубы, кинотеатры (кинозалы), детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, а также места для курения кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

Вчера, 28 марта, в Иркутске предпринимателям вручили уведомления о необходимости закрыть места массового скопления людей. 24 марта под руководством вице-мэра города Руслана Болотова создан штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории города Иркутска.

Напомним, что в Иркутской области у пятерых жителей зафиксированы сомнительные анализы на коронавирус, все они проходят дополнительное обследование, окончательный результат известны после прохождения трех тестов. Один случай заражения уже официально подтвержден. Положительный результат на коронавирус зафиксировали у женщины, которая вернулась в Иркутск из Объединённых Арабских Эмиратов.