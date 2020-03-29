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В Иркутске на коронавирус проверяют женщину, прибывшую из Вьетнама

29 марта 2020

В Иркутске на коронавирус проверяют женщину, прибывшую из Вьетнама, и девочку, которая была с ней в контакте. На данный момент анализы женщины на коронавирус - отрицательные. У евочки первый тест дал сомнительный результат.

Для уточнения результата анализы женщины и девочки направлены в новосибирский центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Отметим, что диагноз "коронавирусная инфекция" ставится только на основании трёх анализов, один из которых проводят в Новосибирске.

Всего с подозрением на коронавирусную инфекцию в Иркутской области госпитализировано пять человек.  

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
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