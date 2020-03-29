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В Иркутске опровергли информацию о заразившихся полицейских

29 марта 2020

Информация о заразившихся в Иркутской области COVID-19 полицейских является недостоверной, об этом сообщили в оперативном штабе по противодействию распространению коронавируса на территории региона.

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В одном из интернет-ресурсов размещена непроверенная информация о возможном заражении сотрудников ГУ МВД по Иркутской области коронавирусной инфекцией при обходе граждан, находящихся на карантине после приезда из-за границы. В оперативном штабе подчеркнули, что опубликованная в материале информация является фейковой.

На сегодняшний день в регионе официально подтвержден один случай COVID-19. Положительный результат анализа - у женщины, которая вернулась в Иркутск из Объединённых Арабских Эмиратов.

По данным на 29 марта, проверяются еще двое граждан, прибывших из-за рубежа с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Сейчас в регионе на самоизоляции находятся 6 тысяч 464 человека.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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