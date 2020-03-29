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В Иркутской инфекционной больнице подготовили 190 мест из-за эпидемии коронавируса

29 марта 2020

В Иркутской области с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировано пять человек. В связи с этим в Иркутской областной инфекционной больнице дополнительно подготовили 190 мест, сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева.

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Диагноз "коронавирусная инфекция" ставится только на основании трёх анализов, один из которых проводят в Новосибирске.

- Поскольку у нас нет точного прогноза, сколько будет таких пациентов, мы перешли к второму этапу перепрофилирования областной инфекционной больницы. На сегодняшний день дополнительно подготовлено 190 мест. Они предназначены для госпитализации граждан, прибывших из регионов, где выявлена коронавирусная инфекция, и имеющих симптомы респираторной инфекции, - сказала Наталья Ледяева.

28 марта в регионе проведено 358 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, за весь период - 3309.  По состоянию на 16 часов 28 марта в Иркутской области на самоизоляции находятся 6464 человека.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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