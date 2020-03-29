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Игорь Кобзев посетил ТРЦ «ЯркоМолл» и призвал иркутян оставаться дома

29 марта 2020

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Глава региона Игорь Кобзев 29 марта посетил один из крупных торгово-развлекательных центров Иркутска – «ЯркоМолл», который с 30 марта и до 3 апреля согласно Указу Губернатора, как и другие торговые центры Приангарья, должен быть закрыт.  

- Людей немного. Это говорит о том, что люди с пониманием относятся к сложившейся ситуации.  В этом торговом центре сегодня закрыты детские игровые комнаты и фуд-корт. Закрытие мест массового скопления людей - это вынужденные меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. С завтрашнего дня значительное число организаций региона должно прекратить работу. Но отмечу, что многие магазины уже сегодня ограничили часы работы, - сказал Игорь Кобзев.


 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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