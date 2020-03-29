Игорь Кобзев посетил ТРЦ «ЯркоМолл» и призвал иркутян оставаться дома

Глава региона Игорь Кобзев 29 марта посетил один из крупных торгово-развлекательных центров Иркутска – «ЯркоМолл», который с 30 марта и до 3 апреля согласно Указу Губернатора, как и другие торговые центры Приангарья, должен быть закрыт.



- Людей немного. Это говорит о том, что люди с пониманием относятся к сложившейся ситуации. В этом торговом центре сегодня закрыты детские игровые комнаты и фуд-корт. Закрытие мест массового скопления людей - это вынужденные меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. С завтрашнего дня значительное число организаций региона должно прекратить работу. Но отмечу, что многие магазины уже сегодня ограничили часы работы, - сказал Игорь Кобзев.