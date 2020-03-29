Улицы Иркутска обрабатывают дезинфицирующим раствором из-за коронавируса

Общественные пространства и остановочные пункты в Иркутске начали обрабатывать специальным дезинфицирующим раствором. По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, с 29 марта в Иркутске началась санитарная обработка тротуаров, поручней и лавочек, а также детских площадок в местах массового пребывания горожан с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

– Я хочу подчеркнуть, что это превентивные меры. Наша задача сейчас – остановить распространение вируса в нашем городе. Для этого мы уже начали обработку общественного транспорта дезинфицирующим раствором, теперь приступаем к следующему этапу – обработке общественных пространств. Призываю всех горожан с максимальной серьезностью отнестись к рекомендациям Роспотребнадзора, к указу врио губернатора области и воздержаться от посещения мест массового пребывания людей, пользоваться медицинскими масками, не контактировать с людьми с явными признаками заболевания. Все эти меры позволят нам сократить распространение коронавируса на территории нашего города до минимума, – отметил вице-мэр города Иркутска Руслан Болотов.

Обработка проводится силами двух муниципальных предприятий – МУП «Иркутскавтодор» и МУП «Горзеленхоз». Для обработки тротуаров и остановочных пунктов используют поливальную машину, для скверов и парков – специальные баки с распылителями.

Помимо обработки общественных пространств, в Иркутске продолжается дезинфекция городского транспорта.