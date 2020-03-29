Новости

Россельхозбанк перенес даты платежей по кредитам физических лиц

29 марта 2020

В соответствии с Указом Президента РФ от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» для обеспечения санитарно-эпидемиологических ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена в России нерабочей.

В связи с этим срок исполнения обязательств по кредитам физических лиц, по которым согласно условиям кредитного договора дата погашения кредита приходится на указанный период, переносится на первый рабочий день 6 апреля 2020 года.

Напоминаем, что оплатить кредит заемщики Россельхозбанка могут путем бесплатного пополнения банковского счета следующими способами:

  • внесения наличных денежных средств в соответствии с режимом работы офисов Банка;
  • пополнение платежных карт, выпущенных к банковскому счету заемщика, в любых офисах и банкоматах Банка с функцией приема наличных денежных средств;
  • безналичного перевода денежных средств с иного счета заемщика, открытого в Банке;
  • перевода с карт других банков на карту РСХБ.

Читайте также:

Как работает Россельхозбанк с 30 марта по 3 апреля
29 марта 2020
Как работает ПСБ с 30  марта по 3 апреля
28 марта 2020

Вместе с тем Банк разработал дополнительные меры, необходимые для поддержки клиентов – физических лиц, испытывающих финансовые трудности в связи с пандемией коронавируса. При предоставлении документов, подтверждающих заболевание инфекцией COVID-19, нахождение на больничном более 14 дней или снижение дохода на 30% и более, заемщики могут подать заявление в Банк о предоставлении отсрочки по погашению кредитных обязательств.

«В сложившейся ситуации Россельхозбанк выражает готовность оперативно рассматривать заявления заемщиков, обратившихся в Банк за реструктуризацией долга, в случае если клиенты сталкиваются со сложностями по исполнению кредитных обязательств», — отметила Руководитель Блока розничного бизнеса АО «Россельхозбанк» Светлана Вишнякова.

Для обращений в Контакт-центр можно использовать e-mail office@rshb.ru и телефоны:

  • 8 800 100-0-100 (звонок по России бесплатный);
  • короткий номер 7787 (МТС, Мегафон, Билайн и Теле2);
  • +7 495 787-7-787 (для звонков из-за рубежа).

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Как работают банки на нерабочей неделе, с 28 марта по 5 апреля":
Все материалы сюжета (13)


Реклама на сайте

Налог на доход по вкладам: как и когда его будут взимать #налог #вклады
5 вопросов о налоге на вклады
Силуанов прокомментировал инициативу по налогообложению процентов по вкладам
«Плохая идея». Эксперты оценили решение ввести налог на вклады и инвестиции свыше 1 млн рублей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании