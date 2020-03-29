Россельхозбанк перенес даты платежей по кредитам физических лиц

В соответствии с Указом Президента РФ от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» для обеспечения санитарно-эпидемиологических ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена в России нерабочей.

В связи с этим срок исполнения обязательств по кредитам физических лиц, по которым согласно условиям кредитного договора дата погашения кредита приходится на указанный период, переносится на первый рабочий день 6 апреля 2020 года.

Напоминаем, что оплатить кредит заемщики Россельхозбанка могут путем бесплатного пополнения банковского счета следующими способами:

внесения наличных денежных средств в соответствии с режимом работы офисов Банка;

пополнение платежных карт, выпущенных к банковскому счету заемщика, в любых офисах и банкоматах Банка с функцией приема наличных денежных средств;

безналичного перевода денежных средств с иного счета заемщика, открытого в Банке;

перевода с карт других банков на карту РСХБ.

Вместе с тем Банк разработал дополнительные меры, необходимые для поддержки клиентов – физических лиц, испытывающих финансовые трудности в связи с пандемией коронавируса. При предоставлении документов, подтверждающих заболевание инфекцией COVID-19, нахождение на больничном более 14 дней или снижение дохода на 30% и более, заемщики могут подать заявление в Банк о предоставлении отсрочки по погашению кредитных обязательств.

«В сложившейся ситуации Россельхозбанк выражает готовность оперативно рассматривать заявления заемщиков, обратившихся в Банк за реструктуризацией долга, в случае если клиенты сталкиваются со сложностями по исполнению кредитных обязательств», — отметила Руководитель Блока розничного бизнеса АО «Россельхозбанк» Светлана Вишнякова.

Для обращений в Контакт-центр можно использовать e-mail office@rshb.ru и телефоны: