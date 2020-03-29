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В России число заразившихся коронавирусом выросло до 1534

29 марта 2020

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Количество зараженных коронавирусом в России за последние сутки выросло на 270 и достигло 1 534 человек, всего умерли восемь человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Накануне число заболевших выросло на 228.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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