В России число заразившихся коронавирусом выросло до 1534

Количество зараженных коронавирусом в России за последние сутки выросло на 270 и достигло 1 534 человек, всего умерли восемь человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Накануне число заболевших выросло на 228.