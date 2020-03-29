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В Иркутске официально подтвержден второй случай заражения коронавирусом

29 марта 2020

Вечером 29 марта пришел положительный результат исследования на коронавирус мужчины, который прилетел из Испании. Анализ у мужчины был проведен на десятые сутки самоизоляции. Заключение дали специалисты новосибирского научного центра «Вектор». Таким образом, в Иркутске на 29 марта - два положительных случая коронавирусной инфекции, об этом сообщили на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Напомним, что первый случай коронавирусной инфекции в регионе официально был подтверждён в субботу, 28 марта. Положительный результат анализа зафиксировали у женщины, которая вернулась в Иркутск из Объединённых Арабских Эмиратов. Перелёт был выполнен транзитом через Новосибирск. По предварительным данным, в контакте с ней было около 180 человек.

По состоянию на 16 часов 29 марта в регионе на самоизоляции находится 7055 человек. Проведено 3672 тестирования на новую коронавирусную инфекцию, в том числе 363 за истекшие сутки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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