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В Москве почти 40% больных коронавирусом на ИВЛ моложе 40 лет

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Почти 40% пациентов с коронавирусом COVID-19 в Москве находятся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) моложе 40 лет, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве, сообщаетhttps://www.interfax.ru/moscow/701442 "Интерфакс".

"Статистика показывает, что болезнь протекает в тяжелой форме не только у пожилых москвичей. Почти половина больных с тяжелым повреждением легких - это люди моложе 60 лет, их доля от общего числа тяжелых больных - 45%",- сообщили в штабе.

Согласно данным оперштаба, число заболевших в Москве составляет 1014 человек, среди всех заболевших 46% - в возрасте от 35 до 64 лет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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