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ПФР: С 1 апреля на 6,1 % индексируются социальные пенсии

30 марта 2020

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2020 года индексируются на 6,1% – в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2019 году. В Иркутской области пенсии повысятся у 89240 получателей.

Одновременно с индексацией социальных пенсий также индексируются госпенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, граждан из числа работников летно-испытательного состава и некоторых других граждан.

В Иркутской области, по предварительным расчетам,  средний размер социальной пенсии после повышения увеличится на 622 рубля и составит 10824 рублей. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы вырастет соответственно на 943 и 941 рублей и составит 16 410  и 16 363 руб. Средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, после индексации вырастут до 37 464  рублей и 45 448 рублей соответственно.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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