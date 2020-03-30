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ПФР досрочно профинансировал выплату пенсий за апрель

30 марта 2020

В связи с указом Президента России о нерабочих днях в период с 30 марта по 3 апреля Пенсионный фонд России досрочно профинансировал доставочным организациям выплату пенсий и пособий за апрель.

26 марта средства направлены «Почте России» и другим доставочным организациям на предоставление выплат в период с 30 марта по 8 апреля. Объем перечисленных средств составил 113,2 млрд рублей, включая 17,7 млрд рублей на единовременную выплату ветеранам к 75-летию Победы.

27 марта средства в размере 356 млрд рублей перечислены кредитным организациям на выплаты с 1 по 12 апреля, а также «Почте России» на выплаты с 9 по 12 апреля.

Общий объем досрочного финансирования составил 469,2 млрд рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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