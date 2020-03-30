«Don’t panic». Левитас ответил предпринимательнице Татуловой

Статья предпринимательницы Анастасии Татуловой о том, что малый бизнес России находится на грани выживания, стала очень резонансной. Бизнес-консультант Александр Левитас, не отрицая важности ситуации, считает, что паника – не выход. О том, кому грозит реальная опасность и какими должны быть первые антикризисные шаги предпринимателя, он рассказал в фейсбуке.

«Истерия продает»

Статья Анастасии Татуловой о скорой гибели малого бизнеса целого ряда отраслей вышла в ТОПы не потому, что это здравая оценка ситуации, а потому, что это крайнее мнение, и оно было подано очень эмоционально.

– Истерия продаёт. Сейчас – как и во время любого кризиса – вирусными становятся только крайние мнения на грани истерии. Взвешенные тексты людям не так интересно читать – и не так интересно делать перепосты.

В журнале скорее напечатают интервью с человеком, который предсказывает скорый конец света. И на телевидение скорее пригласят именно его.

Поэтому мутные воды соцсетей неизбежно вынесли наверх именно статью с прогнозом «Скоро все бизнесы умрут». Не потому, что это здравая оценка ситуации – а потому, что это крайнее мнение на грани истерии, и его репостят чаще.

«Российский бизнес переживал и не такое»

Не отрицая серьезность нынешней ситуации, Александр Левитас напоминает, что российский бизнес сталкивался и с более серьезными угрозами.

– Анастасии Татуловой сейчас кажется, что настаёт конец света. Я даже верю, что в этот момент она искренне так считает. Но если чуть выдохнуть, то становится понятно, что едва ли сегодняшняя ситуация страшнее отмены НЭПа и запрета на частное предпринимательство в 1920-е, сталинских репрессий, развала СССР, дефолта по ГКО – и уж точно она не страшнее Великой Отечественной войны с эвакуацией, бомбёжками, затемнением, похоронками каждый день и хлебом по карточкам. Я как житель Израиля пережил две войны, когда мой город обстреливали ракетами – ближайшее попадание было в 20 метрах от меня, и осколки этой ракеты я до сих пор храню в качестве сувенира.

Поэтому в нынешней ситуации я не вижу причин для паники и прогнозов «Все умрут». Я не отрицаю серьёзность ситуации – как с эпидемией, так и со спадом на рынке – но нет, это не глобальная катастрофа и не конец света, российский бизнес переживал и не такое.

«Отлив показывает, кто купался голым»

Кризисная ситуация не должна быть фатальной для бизнеса, который твёрдо стоит на ногах, у которого есть стратегия, в котором грамотно управляют финансами, и владелец которого заранее подготовился к возможному спаду, говорит Александр Левитас.

– Как коронавирус убивает главным образом тех, чей организм слаб и нездоров – так и кризис на рынке опасен в первую очередь для тех компаний, которые неустойчивее карточного домика. Отваги и мотивации недостаточно там, где нужны компетентность, глубокое понимание и построенные процессы. О важности этих вещей говорится всегда, но большая часть предпринимателей начинает ими интересоваться только в тот момент, когда жареный петух уже со всей дури клюёт в макушку.

Те же бизнесы,которые между кризисами строили устойчивый бизнес, формировали стратегию и отлаживали процессы, подстраховались – сейчас способны похоронить конкурентов, по дешёвке скупить активы, нанять хороших работников, уволенных из закрывающихся компаний – и выйти из кризиса сильнее и богаче, чем вошли в него.

«Шансы на то, что "приедет барин, барин нас рассудит" – крайне низки»

Предпринимательство – это принятие на себя рисков и ответственности, напоминает эксперт. Если человек не согласен с этой позицией ещё на старте, ему сложно будет вести бизнес. Рассчитывать лучше в первую очередь на себя. А если случится помощь от государства, пусть это станет приятным сюрпризом.

– Очень хочется, чтобы приехал президент с кортежем, издал указы о спасении бизнеса, и обнулил кредиты. Но шансы на то, что «приедет барин, барин нас рассудит» – крайне низки. У власти полно своих забот, а в ситуации пандемии и нефти по $20 этих забот становится еще больше. И в круг этих забот едва ли входит спасение детских кафе, турагентств и школ танцев. И уж тем более никакое правительство никогда не пойдет на меры в стиле «Дайте нам гарантии, что не будете наказывать нас за любые нарушения закона в попытках спасти свой бизнес».

Если не ждать, а действовать самим – можно многого добиться. Можно попробовать договориться с арендодателями, которым едва ли пойдёт на пользу закрытие Вашего бизнеса, договориться с банками, договориться с работниками, договориться с ключевыми клиентами… Можно найти новые источники прибыли… Можно изучить опыт компаний, переживших предыдущие кризисы, и перенять их best practices… Можно прочитать полезные книги и взять оттуда конкретные приемы…

«Главный актив бизнеса – это база лояльных клиентов»

Главный актив бизнеса – это база лояльных клиентов, говорит Александр Левитас. В трудную минуту имеет смысл обратиться к этим людям напрямую.

– Если Вы кого-то любите, Вы готовы его поддержать в трудную минуту. Но чтобы это сработало – а) Вас и правда должны любить, а не просто выбирать по соотношению «цена-качество-время на дорогу» и при этом б) у Вас должна быть возможность связаться с людьми напрямую.

Если у «АндерСона» есть такая база – Анастасия могла бы обратиться к этим людям. И могла бы написать каждому из них что-нибудь в таком духе: «Мария, мы с вами – одна семья. Сейчас тяжёлые времена, люди перестали ходить в кафе – но если хотите, кафе придёт к вам. Да, доставка еды из "АндерСона" обойдётся дороже, чем "Хэппи Мил" из McDonald’s – но если Вы цените нашу дружбу, Мария, если хотите поддержать любимое кафе, если Вы будете рады после того, как эпидемия закончится, снова вернуться в "АндерСон", а не обнаружить на его месте кальянную – хотя бы раз в неделю порадуйте и своих детей, и нас, заказав доставку еды из нашего кафе!». Если клиенты действительно любят «АндерСон» – это с хорошим шансом на успех могло бы сработать.

«Помогите вашей "внутренней белке" перестать метаться»

Главный совет который подходит для любой кризисной ситуации – «Сохраняйте спокойствие и продолжайте действовать».

– Если у Вас в компании сейчас спад, а Вы «на нервах» – первым делом помогите Вашей «внутренней белке» перестать метаться внутри черепной коробки. Выдохните, сделайте паузу, сходите на массаж, выспитесь. Успокойтесь. И уже в спокойном состоянии сознания подумайте о том, как жить дальше. Продолжить работу или поставить бизнес на паузу. Какие расходы можно сократить, а какие стоит, наоборот, увеличить. Как изменилось поведение клиентов – и что можно сделать, чтобы им хотелось иметь с Вами дело в текущей ситуации. С какими бизнесами можно объединить усилия, чтобы выиграли все. Справитесь ли Вы сами – или нужна помощь эксперта или консультанта. И так далее.

Справка:

Александр Левитас, эксперт по маркетингу и развитию бизнеса, с основной специализацией в партизанском (малобюджетном) маркетинге. На рынке обучения и консалтинга с 1995 года, прошел со своими клиентами кризисы 1998, 2008 и 2014 года. Темой организации удаленной работы плотно занимается с 1999 года. Помогает клиентам отладить бизнес-процессы и создать распределенные команды, работающие в удаленном режиме.