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Правительство утвердило новый перечень товаров первой необходимости

30 марта 2020

Правительство России внесло изменения в распоряжение об утверждении перечня товаров первой необходимости, сообщается на сайте кабинета министров.

При этом органы государственной власти субъектов РФ могут дополнить перечень в зависимости от санитарноэпидемиологической обстановки.

«К организациям, обеспечивающим население товарами первой необходимости, указанными в перечне, относятся организации и индивидуальные предприниматели, а также управляющие компании, в том числе обеспечивающие функционирование объектов недвижимости, в которых располагаются такие организации»,- сообщается в документе.

В перечень необходимых товаров вошли:

  • Санитарно-гигиеническая маска
  • Антисептик для рук
  • Салфетки влажные
  • Салфетки сухие
  • Мыло туалетное
  • Мыло хозяйственное
  • Паста зубная
  • Щетка зубная
  • Бумага туалетная
  • Гигиенические прокладки
  • Стиральный порошок
  • Подгузники детские
  • Спички, коробок
  • Свечи
  • Пеленка для новорожденного
  • Шампунь детский
  • Крем от опрелостей детский
  • Бутылочка для кормления
  • Соска-пустышка
  • Бензин автомобильный
  • Дизельное топливо
  • Сжиженный природный газ
  • Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)

/ Сибирское Информационное Агентство /
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