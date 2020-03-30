Правительство утвердило новый перечень товаров первой необходимости

Правительство России внесло изменения в распоряжение об утверждении перечня товаров первой необходимости, сообщается на сайте кабинета министров.

При этом органы государственной власти субъектов РФ могут дополнить перечень в зависимости от санитарноэпидемиологической обстановки.

«К организациям, обеспечивающим население товарами первой необходимости, указанными в перечне, относятся организации и индивидуальные предприниматели, а также управляющие компании, в том числе обеспечивающие функционирование объектов недвижимости, в которых располагаются такие организации»,- сообщается в документе.

В перечень необходимых товаров вошли: