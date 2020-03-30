Правительство утвердило новый перечень товаров первой необходимости

Правительство России внесло изменения в распоряжение об утверждении перечня товаров первой необходимости, сообщается на сайте кабинета министров.
При этом органы государственной власти субъектов РФ могут дополнить перечень в зависимости от санитарноэпидемиологической обстановки.
«К организациям, обеспечивающим население товарами первой необходимости, указанными в перечне, относятся организации и индивидуальные предприниматели, а также управляющие компании, в том числе обеспечивающие функционирование объектов недвижимости, в которых располагаются такие организации»,- сообщается в документе.
В перечень необходимых товаров вошли:
- Санитарно-гигиеническая маска
- Антисептик для рук
- Салфетки влажные
- Салфетки сухие
- Мыло туалетное
- Мыло хозяйственное
- Паста зубная
- Щетка зубная
- Бумага туалетная
- Гигиенические прокладки
- Стиральный порошок
- Подгузники детские
- Спички, коробок
- Свечи
- Пеленка для новорожденного
- Шампунь детский
- Крем от опрелостей детский
- Бутылочка для кормления
- Соска-пустышка
- Бензин автомобильный
- Дизельное топливо
- Сжиженный природный газ
- Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)