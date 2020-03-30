Иркутскэнерго приостанавливает ремонт теплосетей с 31 марта

С 31 марта по 5 апреля 2020 года ремонтные работы на тепловых сетях полностью остановлены, кроме аварийных (для исключения отключения на срок самоизоляции населения). Как отмечает пресс-служба компании "Иркутскэнерго", тепловые сети города имеют надежный запас прочности, который, надеемся позволит системе горячего водоснабжения функционировать в эти дни в штатном режиме. Отключение тепла и горячего водоснабжения возможно - но исключительно для исправления аварийных ситуаций.

Плановые ремонтные мероприятия будут сокращены, но оперативные бригады находятся в полной готовности.



Задача сотрудников тепловых сетей – обеспечить теплом и горячей водой жилые дома, медицинские учреждения, а также предприятия и организации, которые продолжат свою работу.



При этом компания предпринимает все необходимые меры для максимальной защиты персонала на производстве. Сотрудники, задействованные на энергообъектах, обеспечены полным набором средств защиты от вируса. На производстве проводится дополнительная дезинфекция, фельдшерские кабинеты работают в режиме особой готовности.



«Мы на работе, чтобы тысячи людей могли остаться дома и обезопасить себя от вируса. Пожалуйста, не пренебрегайте мерами безопасности, проведите эту неделю с семьей, берегите ваше здоровье и здоровье ваших близких», - подчеркивают в компании.