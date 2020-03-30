Судебные приставы Иркутска защитили права предпринимателя на установку рекламной конструкции

Судебные приставы обязали городскую администрацию выдать обществу с ограниченной ответственностью разрешение на установку рекламной конструкции, сообщается на сайте приставов.

В Межрайонный отдел судебных поступил исполнительный лист об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на улице Партизанская областного центра.

Рассмотрев материалы дела, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что отказ в согласовании размещения спорной рекламной конструкции не соответствует закону «О рекламе», поскольку является немотивированным и нарушает права предпринимателя.

Судебный пристав уведомил должника о возбуждении исполнительного производства, разъяснил последствия неисполнения решения суда в установленный законом срок, предупредил об уголовной ответственности.

Во избежание привлечения к административной и уголовной ответственности в срок для добровольного исполнения судебного решения КУМИ г. Иркутска выдало взыскателю разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.