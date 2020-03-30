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Сколько зарабатывает директор по IT в Иркутске

30 марта 2020

Так, по данным Superjob, директор по IT в этом городе получает в среднем 214 000 рублей в месяцкогда его коллеги в Москве могут рассчитывать на заработок до 310 000 рублей, а в Санкт-Петербурге, в среднем, на  285 000 рублей в месяц. 

В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске  - 217 000 рублей, в Екатеринбурге – 239 000 рублей, во Владивостоке – 264 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 223 000 рублей, в Челябинске – 211 000 рублей, в Омске – 195 000 рублей в месяц. У представителя этой профессии в Красноярске средняя зарплата составляет 211 000 рублей в месяц. В Чите – 223 000 рублей, в Улан-Удэ – 195 000 рублей в месяц. 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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