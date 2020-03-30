Обращение Председателя Правления Сергея Аврамова

Председатель Правления Азиатско-Тихоокеанского Банка Сергей Аврамов на официальном сайте банка опубликовал обращение к клиентам банка.

"Азиатско-Тихоокеанский Банк всегда принимал и будет принимать меры по поддержке клиентов в сложных ситуациях. Это было и вовремя наводнений в Иркутской области, и подтоплений в Амурской области. И мы продолжим поддерживать вас на всей территории присутствия в борьбе с наступающей угрозой.

Первое и самое главное – мы продолжаем работать и выполнять все наши обязательства, обеспечиваем полноформатное обслуживание клиентов, как физических, так и юридических лиц: кредитование, расчетно-кассовое обслуживание хеджирование операций, обеспечение зарплатных проектов, ипотечное и потребительское кредитование, рефинансирование кредитов.

Платежи по действующим кредитам АТБ, приходящиеся на период с 30 марта по 3 апреля 2020 г., можно производить в первый рабочий день, следующий за указанным периодом, т.е. 6 апреля 2020 г. Ситуация серьезная и если вы попали в затруднительное положение в связи с пандемией – сообщите нам об этом, мы обязательно найдем решение, мы готовы к реструктуризации ранее выданных займов. Все меры поддержки бизнеса также выполняются.

АТБ - это современный цифровой банк и многие наши продукты и услуги доступны удалённо как частным, так и корпоративным клиентам. Наш интернет-банк и мобильное приложение позволят вам работать с нами быстро, просто и безопасно. В период предстоящих выходных дней корпоративные клиенты имеют возможность осуществить основные ежедневные операции без посещения офиса также как и в обычный рабочий день - узнать остаток по счету, отправить платежи своим контрагентам, разместить депозит. Возникающие вопросы можно решить дистанционно по телефону горячей линии или через приложение.

Наши отделения временно переходят на новый график работы. Актуальную информацию о графике интересующего вас офиса вы можете уточнить в колл-центре по телефону: 8-800-775-88-88. Мы регулярно проводим обработку офисов и банкоматов, постоянно контролируем здоровье наших сотрудников, тем не менее, если это возможно, решайте вопросы удалённо.

В подобные времена всегда активизируются мошенники. Прошу вас проявить бдительность, проверять звонки или сообщения, поступившие якобы от АТБ. Банк никогда не попросит вас назвать пин-код карты или проверочный код СМС.

Часть наших сотрудников уже переведена на удаленную работу. А для тех, кому присутствовать в офисе необходимо, чтобы обеспечить работу банка, разработаны специальные меры для минимизации риска заражения.

И наконец, я хочу лично поблагодарить вас за доверие, мы его обязательно оправдаем и продолжим предоставлять вам первоклассные услуги и сервис".