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АТБ сообщил режим работы с 30 марта по 5 апреля 2020 года

30 марта 2020
В период выходной недели, объявленной Президентом России Владимиром Путиным, с 30 марта по 5 апреля 2020 года Азиатско-Тихоокеанский Банк работает по следующему режиму:

30 марта – 3 апреля (включительно) 2020 года – по режиму работы отделения с 10.00 до 16.00;

4 – 5 апреля 2020 года – нерабочие дни. В связи с ожидаемым снижением клиентопотока часть офисов Банка будет закрыта на весь период выходной недели. Уточнить работу отделения в вашем городе вы можете по телефону 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный). 30.03.2020 для вашего удобства на сайте Банка будет опубликована дополнительная информация.

Банкоматы в зонах круглосуточного обслуживания будут работать в стандартном режиме.

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Срок оплаты кредитов, дата погашения которых выпадает с 30 марта по 5 апреля 2020 года, переносится на 6 апреля 2020 года. Правила погашения ежемесячных платежей и начисленных процентов по кредитным договорам остаются прежними.

Для удобства банк предлагает воспользоваться приложением АТБ-Мобайл, которое позволит без обращения в Банк произвести погашение кредита, пополнить счет мобильного телефона, оплатить коммунальные услуги, штрафы ГИБДД и многое другое.

Внутрибанковские переводы, открытие вкладов, переводы с карты на карту и оплата услуг будут осуществляться в обычном режиме. Более подробная информация – 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

Также ежемесячный платеж вы можете осуществить через сторонние банки за пять рабочих дней до его наступления.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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