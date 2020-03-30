6 вопросов о работе Альфа-Банка в период с 30 марта по 5 апреля 2020:

"Следующая неделя объявлена Президентом РФ нерабочей. Однако Альфа-Банк — системно значимый банк, элемент жизнеобеспечения страны. Мы осознаем, что от непрерывности нашей работы зависит благополучие и спокойствие миллионов семей и сотен тысяч предпринимателей. Поэтому на следующей неделе Альфа-Банк работает в обычном режиме. В том числе, это касается обслуживания малого бизнеса. Мы получаем много ваших вопросов по сопровождению ВЭД и депозитам предпринимателей", - говорится в официальном сообщении на сайте банка.

6 вопросов о работе Альфа-Банка в период с 30 марта по 5 апреля 2020:

1. В каком режиме будут осуществляться расчеты в рублях?

Ответ: Альфа-Банк работает в обычном режиме.

2. Будет ли Альфа-Банк совершать валютные и конверсионные операции?

Ответ: да, будет. Альфа-Банк работает в обычном режиме.

3. Смогут ли клиенты осуществлять уплату таможенных платежей?

Ответ: да, смогут. Как сообщает сайт Федерального Казначейства https://moufk.roskazna.ru/novosti-i-soobshheniya/novosti/1433033, в период с 30.03.2020 по 03.04.2020 г. Межрегиональное операционное УФК работает в штатном режиме. О графике работы Федерального Казначейства лучше уточнить информацию дополнительно.

4. Будут ли дни с 30.03.2020 по 03.04.2020 официально считаться нерабочими? Учитываются ли они при расчете срока сдачи справки о подтверждающих документах (далее — СПД)? Крайний срок предоставления СПД в банк будет 24.04.2020?

Ответ: Альфа-Банк направил запрос в ЦБ РФ и в настоящее время ожидает ответа. Рекомендуем считать данные дни рабочими и не затягивать сроки предоставления документов. Предлагаем ориентироваться на 21.04.2020 в качестве крайнего срока предоставления СПД. При поступлении иной информации от госорганов мы обязательно уведомим наших клиентов с помощью дистанцилнных каналов связи (в интернет-банке).

5. Будет ли меняться курс ЦБ РФ в течение нерабочей недели?

Ответ: Курс ЦБ РФ, установленный на выходной день 28.03.2020 г., останется неизменным до 06.04.2020 г.

6. Можно ли вернуть депозит в нерабочие дни?

Ответ: В соответствие с Указом Президента РФ о нерабочей неделе с 30.03.2020 по 03.04.2020, возврат депозитов и выплата процентов по ним должны производиться в первый рабочий день, следующий за этим периодом, то есть 06.04.2020. Однако мы понимаем, что многие наши клиенты-предприниматели продолжат работать и готов пойти навстречу.

Если у вас возникнет необходимость воспользоваться своими средствами, Альфа-Банк вернет ваш депозит в период с 30.03.2020 по 03.04.2020 с сохранением процентной ставки.