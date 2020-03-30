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«Байкалкредобанк» сообщил режим работы с 30 марта по 3 апреля 2020 года

30 марта 2020

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КБ «Байкалкредобанк» (АО) сообщил график работы на период с 30 марта по 03 апреля 2020 года включительно:

Операции по расчетно-кассовому обслуживанию будут осуществляться в обычном режиме, в т.ч.:

  • Банком будут обеспечены в указанный период все операции по приему наличных (инкассирование выручки) и выдаче юридическим лицам денежных средств на выплату заработной платы и иные выплаты социального характера в обычном режиме.

Банк обращает внимание, в случае наличия возможности дистанционного банковского обслуживания – использовать систему Банк-Клиент. 

  •        Обслуживание физических лиц-вкладчиков будет осуществляться в обычном режиме.
  •         Выдача кредитов будет осуществляться с 30 марта по 01 апреля 2020 года, и далее с 06 апреля 2020 года в обычном режиме.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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