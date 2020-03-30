МТС обнулила трафик на образовательные и культурные онлайн-платформы

Оператор и провайдер цифровых услуг с 26 марта обнулил стоимость интернет-трафика на популярные образовательные платформы и ресурсы по культуре и искусству, сообщают в компании.

Под действие программы попали:

Нетология, Arzamas, Coursera, Geek Brains, Синхронизация, Мариинский театр в Петербурге, Эрмитажная академия, Мобильный художественный театр.

Ранее эти ресурсы предоставили пользователям бесплатный доступ к своим курсам, лекциям и виртуальным экскурсиям.

До конца апреля у всех абонентов МТС трафик при серфинге на перечисленных сайтах не будет тарифицироваться и расходовать пакеты интернета на всех тарифах.

Ранее для свободного доступа к официальным данным о профилактике и защите от распространения вируса МТС обнулила трафик на инфосайт Стопкоронавирус.рф, сайты Росминздрава, Всемирной организации здравоохранения, Роспотребнадзора РФ.