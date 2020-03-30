Полиция опровергла информацию о росте количество зараженных коронавирусом в регионе до 35 человек

Сотрудники полиции назвали фейком сообщение о том, что количество зараженных коронавирусом граждан в Иркутске и в Ангарске превысило 35 человек, которое распространялось через одну из социальных сетей. Нарушителю грозит штраф до 100 тысяч рублей.

Полиция выяснила, что в одном из чатов социальной сети «ВКонтакте» обнаружено аудиосообщение о том, что количество зараженных граждан в Иркутске и в Ангарске превысило 35 человек. При проверке установлено, что автором сообщения является 20-летняя жительница Усольского района. Студентка дала признательные показания и принесла извинения пользователям сети Интернет.

По данному факту проводится административное расследование. В отношении нее возбуждено дело об административном правонарушении по части 9 статьи 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа до 100 тысяч рублей. В ближайшее время материалы дела об административном правонарушении будут переданы в суд для привлечения гражданки к ответственности.