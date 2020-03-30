Банк Авангард сообщил режим работы с 28 марта по 5 апреля 2020г.

Банка Авангард изменил работу некоторых офисов с 28 марта по 5 апреля 2020г. Их список приведен ниже. Остальные офисы работают в обычном режиме.
|Москва и Московская область
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№ 8817 (Тихорецкий бул., д. 1, стр. 70)
№ 8839 (МО, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 5)
№ 8906 (ул. Б. Тульская, д. 2)
№ 8916 (ул. Марксистская, д. 38, стр. 1)
№ 8927 (ул. Профсоюзная, д. 129А)
№ 8938 (ул. Академика Скрябина, д. 23)
№ 8954 (МО, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 26)
№ 8961 (МО, г. Дмитров, ул. Загорская, д. 22)
№ 8969 (ул.Каховка, д.27)
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Временно не работает
|Казань
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№2411 «На Московской»
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Временно не работает
|Калининград
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№2111 «На Театральной»
№2112 «В ТЦ Гранд»
№2113 «В ТЦ СИТИ»
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Временно не работает
|Оренбург
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№0413 «Шарлыкское ш., д.1/2»
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Временно не работает
|Рязань
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№2321 «На Соборной»
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|Тамбов
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|Чебоксары
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№1613 «На Московском»
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Временно не работает