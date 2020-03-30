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Банк Авангард сообщил режим работы с 28 марта по 5 апреля 2020г.

30 марта 2020

 

Москва и Московская область

№ 8817 (Тихорецкий бул., д. 1, стр. 70)

№ 8839 (МО, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 5)

№ 8906 (ул. Б. Тульская, д. 2)

№ 8916 (ул. Марксистская, д. 38, стр. 1)

№ 8927 (ул. Профсоюзная, д. 129А)

№ 8938 (ул. Академика Скрябина, д. 23)

№ 8954 (МО, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 26)

№ 8961 (МО, г. Дмитров, ул. Загорская, д. 22)

№ 8969 (ул.Каховка, д.27)

Временно не работает
с 28 марта 2020 г.
по 05 апреля 2020 г.
Казань

№2411 «На Московской»

Временно не работает
с 28 марта 2020 г.
по 05 апреля 2020 г.
Калининград

№2111 «На Театральной»

№2112 «В ТЦ Гранд»

№2113 «В ТЦ СИТИ»

Временно не работает
с 28 марта 2020 г.
по 05 апреля 2020 г.
Оренбург

№0413 «Шарлыкское ш., д.1/2»

Временно не работает
с 28 марта 2020 г.
по 05 апреля 2020 г.
Рязань

№2321 «На Соборной»

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Временно не работает
с 28 марта 2020 г.
по 05 апреля 2020 г.
Тамбов

№2611 «На Энтузиастов»

Временно не работает
с 28 марта 2020 г.
по 05 апреля 2020 г.
Чебоксары

№1613 «На Московском»

Временно не работает
с 28 марта 2020 г.
по 05 апреля 2020 г.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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