Банк Авангард сообщил режим работы с 28 марта по 5 апреля 2020г.

№ 8817 (Тихорецкий бул., д. 1, стр. 70) № 8839 (МО, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 5) № 8906 (ул. Б. Тульская, д. 2) № 8916 (ул. Марксистская, д. 38, стр. 1) № 8927 (ул. Профсоюзная, д. 129А) № 8938 (ул. Академика Скрябина, д. 23) № 8954 (МО, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 26) № 8961 (МО, г. Дмитров, ул. Загорская, д. 22) № 8969 (ул.Каховка, д.27)

Временно не работает

с 28 марта 2020 г.

по 05 апреля 2020 г.