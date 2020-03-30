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Какие торговые точки в Иркутске продолжат работу на этой неделе

30 марта 2020

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Игорь Кобзев подписал указ, утверждающий перечень товаров первой необходимости. Торговые точки, реализующие товары, вошедшие в указ, могут продолжать свою работу, говорится в официальном сообщении.

Согласно указу №67-уг, в перечень вошли: детские товары, моющие средства, санитарно-гигиенические изделия, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства, зоотовары, бензин, дизельное топливо, газ, автозапчасти, оборудование электрическое, кабельная продукция, приборы бытовые, компьютерное, электронное и оптическое оборудование, ткани текстильные, чулочно-носочные изделия, белье нательное, предметы и инвентарь садово-огородные, строительные и отделочные материалы и инструменты, санитарно-технические изделия, товары для предупреждения пожаров и пожаротушения, печатные средства массовой информации, спички, свечи, очки, линзы и их части.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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