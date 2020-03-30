Банк «Солидарность» сообщил режим работы с 28 марта по 5 апреля 2020 года

Банк «Солидарность» опубликовал режим работы офисов с 28 марта по 5 апреля 2020 года
МОСКВА:
Филиал «Московский» Банка:
с 28.03.2020 по 29.03.2020 обслуживание клиентов не осуществляется;
с 04.04.2020 по 05.04.2020 обслуживание клиентов не осуществляется
Дополнительный офис Бизнес-центр «Ханой-Москва» Филиала «Московский» Банка:
28.03.2020 с 09:30 до 17:30 часов;
с 30.03.2020 по 03.04.2020 с 09:30 до 17:30 часов;
с 04.04.2020 по 05.04.2020 обслуживание клиентов не осуществляется
Дополнительный офис Торговый центр «Ханой-Москва» Филиала «Московский» Банка:
с 28.03.2020 по 29.03.2020 обслуживание клиентов не осуществляется;
с 04.04.2020 по 05.04.2020 обслуживание клиентов не осуществляется
Дополнительный офис «Гринвуд» Филиала «Московский» Банка:
с 28.03.2020 по 29.03.2020 обслуживание клиентов не осуществляется;
с 30.03.2020 по 03.04.2020 с 09:30 до 17:30 часов;
с 04.04.2020 по 05.04.2020 обслуживание клиентов не осуществляется
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:
Филиал «Петербургский» Банка:
с 28.03.2020 по 29.03.2020 обслуживание клиентов не осуществляется;
с 04.04.2020 по 05.04.2020 обслуживание клиентов не осуществляется
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ:
Дополнительный офис г. Самара, проезд Г. Митирева, д. 11
Дополнительный офис «Московский»
г. Тольятти, Дополнительный офис «Тольяттинский»
г. Сызрань, Дополнительный офис «Сызранский»
г. Новокуйбышевск, Дополнительный офис «Мирный»
г. Отрадный, Дополнительный офис «Отрадненский»
г. Нефтегорский, Дополнительный офис КБС в г. Нефтегорске
с 28.03.2020 по 29.03.2020 по установленному графику;
с 30.03.2020 по 03.04.2020 с 9:00 до 17:00 часов;
с 04.04.2020 по 05.04.2020 обслуживание клиентов не осуществляется
Обслуживание клиентов в офисах с 28.03.2020 по 29.03.2020 по установленному графику; с 30.03.2020 по 05.04.2020 не осуществляют:
Дополнительный офис г. Самара, ул. Первомайская, д. 27
Дополнительный офис г. Самара, ул. Победы, д. 71
Дополнительный офис "Куйбышевский"
г. Кинель, Дополнительный офис "Кинельский"
п. Суходол, Дополнительный офис "Суходольский"
г. Чапаевск, Дополнительный офис "Чапаевский"
г. Тольятти, Дополнительный офис "Центральный"
г. Жигулевск, Дополнительный офис "Жигулевский"
пгт. Безенчук, Дополнительный офис "Безенчук"
г. Сызрань, Дополнительный офис "Волжский"
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ:
Филиал «Иркутский» Банка:
28.03.2020 с 12:00 до 16:00 часов;
с 30.03.2020 по 03.04.2020 с 10:00 до 15:30 часов;
с 04.04.2020 по 05.04.2020 обслуживание клиентов не осуществляется
Дополнительный офис «Ангара» Филиала «Иркутский» Банка:
с 28.03.2020 по 29.03.2020 обслуживание клиентов не осуществляется;
с 04.04.2020 по 05.04.2020 обслуживание клиентов не осуществляется
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:
Филиал «Уральский» Банка:
с 28.03.2020 по 29.03.2020 обслуживание клиентов не осуществляется;
03.04.2020 с 09:30 до 12:30 часов;
с 04.04.2020 по 05.04.2020 обслуживание клиентов не осуществляется
ОВКУ «Кольцово» Филиала «Уральский» Банка:
с 28.03.2020 по 29.03.2020 с 08:00 до 20:00 часов;
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ:
Филиал «Дальневосточный» Банка:
с 28.03.2020 по 29.03.2020 обслуживание клиентов не осуществляется;
с 04.04.2020 по 05.04.2020 обслуживание клиентов не осуществляется
ОКВКУ «Речной порт» Филиала «Дальневосточный» Банка:
с 28.03.2020 по 05.04.2020 обслуживание клиентов не осуществляется
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ:
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Банк информирует, о том, что в офисах банка в течение дня проводится дезинфекция. При работе с документами и денежными купюрами работники банка используют дезинфицирующие средства. Также банк напоминает о том, что большинство операций можно совершить в web-версии или в мобильном приложении «Солидарность онлайн». Банк просит не подвергать себя риску и опасности, сократив или исключив личные посещения офисов банка, используя дистанционное обслуживание.