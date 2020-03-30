МТС открыла бесплатный доступ к облачному сервису для бизнеса

Оператор и провайдер цифровых услуг сообщает об открытии провайдером #CloudMTS бесплатного доступа к облачному сервису для удаленного хранения и обмена корпоративными данными.

Сервис Диск#СloudМТS обеспечит возможность быстрого обмена файлами и совместной работы без потери контроля над данными.

Провайдер #CloudMTS бесплатно предоставляет сервис на два месяца всем компаниям, которые ранее им не пользовались. Бесплатное подключение доступно до конца апреля. Максимальный объем выделяемого дискового пространства на одну компанию составляет 500Гб. Этого достаточно для ежедневной работы и обмена документами. Для подключения услуги необходимо оставить заявку на сайте.

Сервис Диск#CloudMTS позволяет разграничивать доступ сотрудников к данным и управлять пользователями, вводя функцию администратора. Возможен контролируемый доступ для внешних партнеров через управление публичными ссылками. Сервисом можно пользоваться через веб-интерфейс и приложение для ПК на операционной системе Windows. Можно воспользоваться мобильным приложением для iOS и Android. Обеспечена возможность синхронизации данных между компьютерами и мобильными устройствами. Решение развернуто на облачной платформе #СloudМТS в собственных дата-центрах.