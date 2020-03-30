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Как работает банк «Восточный» с 30 марта по 3 апреля 2020 года

30 марта 2020

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От работы банковских организаций зависит жизнеобеспечение граждан. Поэтому обслуживание клиентов в отделениях банка «Восточный» на период действия нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года прерываться не будет. В связи с этим банк информирует о графике работы офисов банка «Восточный» в указный период.
  • Розничные отделения будут работать в обычном режиме. 
  • Клиентские офисы, расположенные в торговых центрах, будут работать согласно режиму торгового центра, в котором они располагаются.
  • Отделения по работе с юридическими лицами и VIP-клиентами будут работать в обычном режиме. 

Во всех отделениях банка клиенты смогут получить квалифицированную консультацию и воспользоваться актуальными продуктами банка «Восточный»: открыть вклад с повышенной ставкой до 8,5% годовых, накопительный счет со ставкой 7% годовых, взять кредит по ставке от 9% годовых, приобрести страховку от коронавируса.

Для банка «Восточный» безопасность его клиентов и сотрудников является главным приоритетом. Во всех отделениях осуществляются все необходимые санитарно-гигиенические меры, проходит регулярная обработка помещений, установлены антисептические средства, сотрудники используют защитные медицинские маски.

Контактный центр, интернет-банк и мобильный банк будут доступны круглосуточно и без выходных, как всегда.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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