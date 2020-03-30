На реализацию национального проекта «Культура» в Прибайкалье будет направлено более 130 млн рублей

Средства поступят из федерального и регионального бюджетов в 2020 году. Об этом сообщил заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.

В регионе достроят и введут в эксплуатацию три культурно-досуговых учреждения. Так, в селе Хогот Баяндаевского района начнется строительство Дома культуры, он будет сдан в эксплуатацию до конца года. Общая стоимость строительства составляет более 25 млн рублей, 20,2 млн рублей из них поступят из федерального бюджета, более 5 млн – из регионального.

Кроме того, продолжается строительство Домов культуры в сёлах Тараса Боханского района и Майск Осинского района. На завершение строительства объекта в селе Тараса направлено свыше 38 млн рублей, 29,2 млн рублей из них – из федерального бюджета. Федеральные средства на возведение Дома культуры в селе Майск были полностью освоены в 2019 году.

На создание модельной библиотеки на базе Центральной детской библиотеки им. Ю. Чёрных в Братске из федерального бюджета направят пять млн рублей. Для неё уже разработан современный дизайн-проект. Им предусмотрено создание зон «Детский компьютерный сектор ”Окошки”», «Нарния здесь», «Творческий квартал», игротека «Сибирячок», «Библиотайм», «Веселая семейка», «Книжная гора» и «Страна непрочитанных книг». Главная особенность проекта – мобильность, которая достигается за счет многофункциональной мебели. Многие предметы одновременно являются стеллажами для хранения книг и местами для занятий. Её изготовят по специальным эскизам, закупят мультимедийное и игровое оборудование.

Особое внимание в реализации нацпроекта уделено поддержке и развитию детских школ искусств, а также музыкальных училищ.

В 2020 году музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами будет оснащено 13 учреждений: это десять муниципальных и одна областная детские школы искусств, Иркутское и Братское музыкальные училища. Их руководители самостоятельно определят список оборудования, которое необходимо приобрести. На эти цели направлено более 64 млн рублей, где средства федерального бюджета составляют более 61 млн рублей, остальные – из регионального бюджета.

В рамках нацпроекта «Культура» в регионе продолжат создавать виртуальные концертные залы. В 2020 году они появятся в Саянске, Братске и Усть-Илимске. Открытие площадок позволит «доставить» высокое искусство в населённые пункты, отдалённые от культурных центров России.

В этом году продолжится повышение квалификации специалистов государственных и муниципальных учреждений культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. Для Иркутской области на 2020 год утверждена квота на обучение 403 специалистов в 11 центрах непрерывного образования Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Владивостока, Красноярска и Саратова.

Реализация нацпроекта «Культура» в Иркутской области началась в 2019 году. Наш регион – лидер России по выполнению мероприятий нацпроекта, они исполняются на 100%. Выполнение программы нацпроекта продолжится до 2024 года.