Примсоцбанк сообщил режим работы с 30 марта по 3 апреля 2020 года

В связи c реализацией профилактических мер по предупреждению распространения вирусной инфекции офис ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года работает в следующем режиме:

Обслуживание физических лиц ведётся в стандартном режиме. График работы можно уточнить на сайте банка по ссылке pskb.com/offices/

Обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателе осуществляется по следующим операциям:

1. Расчетно-кассовое обслуживание в рублях:

• Обработка платежных поручений, направленных клиентами дистанционно по Системе «iBank»;

• Выдача наличных на заработную плату и выплаты социального характера;

• Пополнение расчетного счета наличными денежными средствами;

• Прием Сертификатов ключа проверки ЭЦП в системе IBANK;

• Выдача готовых корпоративных карт.

2. Обслуживание в иностранной валюте, услуги валютного контроля - прием к исполнению (принятию) Банком документов, направленных клиентами дистанционно по Системе «iBank»:

• Переводов иностранной валюты;

• Поручений (распоряжений) по покупке/продаже иностранной валюты;

• Справок о подтверждающих документах;

• Сведений о валютных операциях;

• Документов-оснований для валютных операций (инвойсы, подтверждающие документы и др.).

Указанные операции по расчетно-кассовому обслуживанию в рублях, обслуживанию в иностранной валюте, услугам валютного контроля будут производиться по обычному графику в операционное время, установленное на внешнем сайте банка www.pskb.com

Зачисление денежных средств в рублях, иностранной валюте, поступившие в пользу клиентов, будет осуществляться в течение операционного времени либо в дату не позднее дня, следующего за днем поступления денежных средств.

Подразделения банка в период с 30/03/2020 по 03/04/2020 года будут закрыты для приема от клиентов следующих документов, оформленных на бумажных носителях:

• Переводов иностранной валюты;

• Поручений (распоряжений) по покупке/продаже иностранной валюты;

• Платежей в рублях;

• Документов валютного контроля.

Следующие документы, направленные клиентами дистанционно по Системе «iBank» после окончания операционного дня 27 марта 2020 г. и в период с 30/03/2020 по 03/04/2020 года, будут считаться представленными в банк 06 апреля 2020г.:

• Заявления о постановке на учет контракта (кредитного договора);

• Заявления о внесении изменений в раздел 1 ведомости банковского контроля;

• Заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора).

Справочная служба для клиентов: 8(800)200-42-02

Служба поддержки держателей пластиковых карт: 8(800)200-45-75